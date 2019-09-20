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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019 السوبر المحلي Yalla-Shoot

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:38 م
مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر
الدستور
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يسعى الدستور مباريات لتغطية مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم في السوبر المحلي، الذي يقام على أرضية برج العربي في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

السوبر المحلى أحدث بطولات الاتحاد المصرى لكرة القدم، انطلقت مطلع الألفية الجديدة وتحديداً عام 2001، وتجمع بطل الدورى وبطل الكأس فى مستهل الموسم الجديد.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019 السوبر المحلي Yalla-Shoot

نتيجة بحث الصور عن مباراة الاهلي والزمالك

امتنع الأهلى عن المشاركة فى أول نسختين من البطولة ليقرر الظهور فى النسخة الثالثة ليكتب سطراً جديداً من هيمنة الإمبراطورية الأهلاوية التى لا تغيب عنها شمس البطولات، محققا كافة الأرقام القياسية فى البطولة الجديدة على غرار بطولتى الدورى وكأس مصر.

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر

أقيمت بطولة السوبر على مدار 15 نسخة، واستحوذ الأهلى كعادته على النصيب الأكبر من البطولة بعدما تمكن من تحقيق 10 ألقاب، تاركا 5 ألقاب لكافة الفرق الأخرى، ويأتى الزمالك فى المركز الثانى بعدما تمكن من تحقيق اللقب فى 3 مناسبات، والمركز الثالث المقاولون العرب وحرس الحدود بعدما نجح كل منهما فى تحقيق لقب السوبر فى مناسبة واحدة.

ويحتل الزمالك قائمة أكثر الفرق حصولا على وصافة السوبر المصرى، بعدما اكتفى بتحقيق المركز الثانى فى 5 نسخ للبطولة، ويأتى إنبى فى المركز الثانى بالقائمة بعدما احتل المركز الثانى فى البطولة فى ثلاث نسخ، فيما جاء الأهلى فى المركز الثالث بعدما حقق الوصافة فى نسختين ثم فرق المقاولون العرب وغزل المحلة وحرس الحدود والإسماعيلى والمصرى والذين اكتفوا بتحقيق المركز الثانى فى مناسبة واحدة.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019 السوبر المحلي Yalla-Shoot

وبلغ عدد الفرق التى شاركت فى بطولة السوبر المصرى منذ انطلاقها 8 فرق، ويعد الأهلى الأكثر ظهورا فى السوبر المحلى بعدما شارك فى 12 نسخة، ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 8 مشاركات وإنبى الذى شارك فى 3 نسخ للسوبر ثم المقاولون العرب وحرس الحدود والذين شاركا فى نسختى سوبر وأخيرا فرق غزل المحلة والإسماعيلى والمصرى بظهور وحيد لكل فريق.

على مدار 12 مشاركة للأهلى حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مباراة واحده.

كما نجح نجوم الأهلى فى تسجيل 12 هدفا واستقبلت شباكهم 6، فيما نجح فريق الزمالك فى تسجيل 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.


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