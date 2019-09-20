الملك سلمان: الهجوم على أرامكو عمل إجرامي يهدد أمن المنطقة

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن المنطقة.

فيما أكد أن السعودية ستتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمنها بعد استكمال التحقيقات.



وأشار العاهل السعودي في وقت سابق، إن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الاجرامي الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية.



جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في جدة مساء الخميس.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس وزراء باكستان أدان خلال اللقاء الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص وأكد مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.



كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.



