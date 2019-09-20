الجمعة 20 سبتمبر 2019 الموافق 21 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مباريات

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في السوبر المصري

On Sport Live مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في السوبر المصري

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:22 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
الدستور
طباعة
يقدم لكم موقع الدستور مباريات البث المباشر لـ مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري حيث من المتوقع ان تشهد المباراة أحداث مثيرة بين قطبي الكرة المصرية، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم ، إلي ملعب برج العرب حيث يستضيف مباراة الأهلي و الزمالك في مباراة السوبر المصري.

يسعى رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلي لـ الفوز بالبطولة حتى تكون دفعه كبيرة له في بداية مشواره مع الفريق اما على الجانب الاخر فإن الصربي ميتشو يسعى لمصالحة الجماهير خاصة عقب الهزيمة أمام بطل السنغال في مباراة دور الـ 32 من دوري ابطال افريقيا.

رابط مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك اليوم عبر اون سبورت

واستقر ريني فايلر المدرب السويسري للنادي الأهلي على التشكيل الأقرب للبدء أمام الزمالك في كأس السوبر المصري.

سيشغل أحمد فتحي مركز الظهير الأيمن للأهلي أمام الزمالك، فيما يبدأ محمد مجدي “أفشة” كصانع ألعاب.

ويفاضل فايلر بين صلاح محسن ومروان محسن للبدء بأحدهما، مع أفضلية لصلاح محسن، فيما يفاضل بين أحمد الشيخ ووليد سليمان لشغل مركز الجناح الأيمن.


تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:
حارس: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية .

أمامهم: أحمد الشيخ “وليد سليمان” – محمد مجدي “أفشة” – رمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن “مروان محسن”.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب، في بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2018/2019.

يلا شوت لايف الجديد مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر الان

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيلكس بريش، أحد حكام النخبة في أوروبا.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي
واستعاد ميتشو أسلحته في الخط الهجومي للفريق بعدما استبعد الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا والمغربي أشرف بنشرقي من مواجهة جينارسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

ويمثل شيكابالا وبنشرقي القوة الضاربة في هجوم الزمالك بعدما ساهم الثنائي بشكل كبير في التتويج بلقب كأس مصر أمام بيراميدز والعبور إلى دور الـ32 في دوري الأبطال على حساب ديكاداها الصومالي.

وسيلعب شيكابالا أساسيا في مواجهة الأهلي بدلا من محمد عنتر، وبنشرقي بدلا عبدالله جمعة الذي بدأ المباراة الأخيرة كجناح، على أن يعود لشغل مركز الظهير الأيسر بدلا من محمد عبدالشافي.

وسيعتمد ميتشو في مركز رأس الحربة على المهاجم الشاب مصطفى محمد، العائد للزمالك بعد فترتي إعارة، بدلا من عمر السعيد، في ظل عدم جاهزية المهاجم المغربي خالد بوطيب بعد تعافيه من الإصابة.

التغييرات ستطول أيضا مركز حراسة المرمى، إذ سيعود محمد عواد لحماية عرين الزمالك بدلا من محمد أبو جبل، الذي شارك في المباراة التي خسرها فريقه (2-1) أمام بطل السنغال يوم السبت الماضي.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

ويتابع الدستور أول بأول ولحظة بلحظة نتيجة مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد جينراسيون السنغالى

"الأبراج" تنتصر لـ مرتضى على الخطيب.. "يوم زمالكاوي مميز"

«بن شرقي يواصل التألق».. حظ لاعبي الزمالك في الأبراج اليوم

طالع سيئ لـ«أفشة».. حظ لاعبي الأهلي في الأبراج اليوم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار فساتين النجمات في مهرجان الجونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

On sport مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر «السوبر» اون سبورت الزمالك ضد الاهلي يلا شوت لايف

منذ حوالي 4 ساعات

العثور على أكبر هرم بالعالم.. "مخبأ" فى جواتيمالا

منذ حوالي 4 ساعات

68% يرفضون التظاهر باستطلاع "مكملين الإخوانية".. "ردت فى صدره قتلته"

ads

الصور

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

image description

150 صورة ترصد إطلالات النجوم في مهرجان الجونة السينمائي

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

الأكثر قراءة

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

ضبط نجل سعد الكتاتني أثناء محاولته الإعداد لجمع تظاهرة إخوانية

On sport مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر «السوبر» اون سبورت الزمالك ضد الاهلي يلا شوت لايف

أسعار فساتين النجمات في مهرجان الجونة

أيام زمان

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

الصحة

مياه الصنبور تهدد 100 ألف أمريكي بالسرطان

تناول الأطفال للجلوتين مرتبط بإصابتهم بالسكري

دراسة: السمنة تتسبب فى تلف الأوعية الدموية

أفضل 6 وجبات لسد الجوع أثناء "الدايت"

الرئيس نيوز

القبض على نجل الإرهابي سعد الكتاتني يعد لتظاهر في 6 أكتوبر

تقدمت 9 مراكز بمؤشر «السفر والسياحة».. مصر تحقق رابع أعلى نمو عالميًا

ترامب يعلن فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني

الصحة: وقف تداول المستحضرات التي تحتوي على مادة الرانتيدين

منوعات

احذر مسكن آلام يحول دماء أمريكية إلى اللون الأزرق

أجمل رحلات السياحة النسائية لعام 2020

ثانى حالة إصابة بشلل الأطفال فى الفلبين

حقيقة صفحة "فيسبوك" الرئاسة السورية

كشكول

46 ألفا و362 طالبا بكليات جامعة حلوان بالعام الدراسي الجديد

بالصور ..عميد تجارة عين شمس يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الجامعي الجديد

"التعليم" ترسل كتابًا دوريًا للمديريات استعدادًا للعام الدراسي 2019/2020

الجامعات تستقبل 2.5 مليون طالب.. إجراءات خاصة بـ"القاهرة".. 7 آلاف بمدن عين شمس.. والمعاهد تتأهب

إسلام سياسي

بسيجارة حشيش وشعار الجماعة.. شاب إخواني يسخر من حالهم خلال 6 سنوات

صفعات على وجه الإخوان.. استطلاع رأى على قناة الجماعة يفضح فشلهم

مرصد الأزهر يطلق حملة "وطني" للتوعية بقيمة الوطن

كيف تحاول أوروبا التخلص من كابوس عودة المقاتلين الأجانب؟


زيت وسكر

الاتحاد الأوروبى يوافق على تمويل 8 مشروعات زراعية

القوى العاملة: يجب مواجهة أسوأ أشكال عمل الطفل بنوع من الجدية

السعودية : منح تأشيرة خروج نهائي للوافد حال عدم وجود قيود أمنية أو قضائية

نقابات الإسكندرية: نرفض الدعوات المشبوهة للتظاهر وتعطيل عجلة الإنتاج

مقالات الرأي
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: ماذا لو استجاب الله لدعاء الأمهات؟
د. محمد عفيفي
نعيم صبرى.. صافينى مرة
لواء.حمدى البطران
حتمية التصحيح قبل وقوع الكارثة
المزيد

الثقافة

غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر قصيدة النثر بأتيليه القاهرة

29 سبتمبر.. التعريف بالثقافة النيجيرية بمكتبة القاهرة الكبرى

الإثنين.."التعليم والنهوض بالوطن" فى ملتقى الهناجر

فعاليات لزيادة وعي الأطفال بـ ثقافة البحر الأحمر

صفحتنا ع الفيس بوك