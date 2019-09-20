On Sport Live مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في السوبر المصري

يقدم لكم موقع الدستور مباريات البث المباشر لـ مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري حيث من المتوقع ان تشهد المباراة أحداث مثيرة بين قطبي الكرة المصرية، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم ، إلي ملعب برج العرب حيث يستضيف مباراة الأهلي و الزمالك في مباراة السوبر المصري.





يسعى رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلي لـ الفوز بالبطولة حتى تكون دفعه كبيرة له في بداية مشواره مع الفريق اما على الجانب الاخر فإن الصربي ميتشو يسعى لمصالحة الجماهير خاصة عقب الهزيمة أمام بطل السنغال في مباراة دور الـ 32 من دوري ابطال افريقيا.





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واستقر ريني فايلر المدرب السويسري للنادي الأهلي على التشكيل الأقرب للبدء أمام الزمالك في كأس السوبر المصري.





سيشغل أحمد فتحي مركز الظهير الأيمن للأهلي أمام الزمالك، فيما يبدأ محمد مجدي “أفشة” كصانع ألعاب.





ويفاضل فايلر بين صلاح محسن ومروان محسن للبدء بأحدهما، مع أفضلية لصلاح محسن، فيما يفاضل بين أحمد الشيخ ووليد سليمان لشغل مركز الجناح الأيمن.









تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي





الدفاع: علي معلول – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي.





الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية .





أمامهم: أحمد الشيخ “وليد سليمان” – محمد مجدي “أفشة” – رمضان صبحي.





الهجوم: صلاح محسن “مروان محسن”.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب، في بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2018/2019.





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ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيلكس بريش، أحد حكام النخبة في أوروبا.





تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

واستعاد ميتشو أسلحته في الخط الهجومي للفريق بعدما استبعد الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا والمغربي أشرف بنشرقي من مواجهة جينارسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا





ويمثل شيكابالا وبنشرقي القوة الضاربة في هجوم الزمالك بعدما ساهم الثنائي بشكل كبير في التتويج بلقب كأس مصر أمام بيراميدز والعبور إلى دور الـ32 في دوري الأبطال على حساب ديكاداها الصومالي.





وسيلعب شيكابالا أساسيا في مواجهة الأهلي بدلا من محمد عنتر، وبنشرقي بدلا عبدالله جمعة الذي بدأ المباراة الأخيرة كجناح، على أن يعود لشغل مركز الظهير الأيسر بدلا من محمد عبدالشافي.





وسيعتمد ميتشو في مركز رأس الحربة على المهاجم الشاب مصطفى محمد، العائد للزمالك بعد فترتي إعارة، بدلا من عمر السعيد، في ظل عدم جاهزية المهاجم المغربي خالد بوطيب بعد تعافيه من الإصابة.





التغييرات ستطول أيضا مركز حراسة المرمى، إذ سيعود محمد عواد لحماية عرين الزمالك بدلا من محمد أبو جبل، الذي شارك في المباراة التي خسرها فريقه (2-1) أمام بطل السنغال يوم السبت الماضي.





ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.





الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة.





الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.





وسط الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي.





وفي الهجوم: مصطفى محمد.





ويتابع الدستور أول بأول ولحظة بلحظة نتيجة مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع.



