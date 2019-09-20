آلاف البولنديين يطالبون باتخاذ إجراء لمواجهة التغير المناخي

خرج الآلاف من البولنديين، من بينهم العديد من الطلاب الشباب، إلى شوارع أكثر من 60 مدينة في البلاد، اليوم الجمعة، للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد التغير المناخي، وانضموا إلى مبادرة "أيام الجمعة من أجل مبادرة المستقبل" العالمية.

واحتشد عدة آلاف على أقل تقدير في ساحة الدستور في وارسو، صباح اليوم الجمعة.

ورفع الحشد الشبابي المتحمس لافتات تحمل شعارات بيئية، وتقافزوا وهتفوا: "من لا يقفز يدعم استخدام الفحم".

وتعتمد بولندا حاليًا على الفحم والفحم البني (من أنواع الفحم الحجري) في توليد حوالي 80% من الكهرباء بالبلاد.. وفي مسودة استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 30% بعد الاعتماد

على الرياح والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي والطاقة النووية.

وقال أحد المنظمين، ويدعى أنتوني فيزنيفسكي- ميزال، 17 عامًا: "إن قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في نيويورك على وشك البدء.. يبدو أن الحكومة البولندية ستذهب إلى هناك دون أي خطة.. نطالب بوضع خطة".

وأضاف الناشط: "نريد تشكيل لجنة علمية من الخبراء، تضع استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، حتى نتمكن من الوصول إلى "محايدة المناخ" بحلول عام 2040"، وهى عملية تهدف إلى المحافظة على عدم زيادة كمية الكربون في الغلاف الجوي.