ترامب: إيران أفلست تقريبًا.. ووضعها الاقتصادي صعب

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في مؤتمره الصحفي، أن إيران أفلست تقريبًا، وأن وضعها الاقتصادي صعب جدًا.



وأضاف ترامب بالقول، "على قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب لإنقاذ بلدهم"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الآن أقوى عسكريا من أي وقت مضى.



وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب الهجمات على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي.



واتهمت واشنطن إيران بمسئوليتها عن الحادث، في الوقت الذي نفت فيه إيران صلتها بالحادث، محملة جماعة الحوثي مسئولية الحادث.