مصرع 3 أشقاء سقطوا فى بيارة صرف صحى ببنى سويف

لقي 3 أشقاء، مصرعهم، وأصيب 4 أشخاص آخرون، اليوم الجمعة، غرقًا بعد أن سقطوا في بيارة صرف صحي، بأحد منازل قرية "طما فيوم"، التابعة لمركز إهناسيا في بني سويف، أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض.



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية "طما فيوم" التابعة لدائرة المركز، بسقوط عدد من شباب القرية، داخل خزان صرف صحي منزلي، ووفاة بعضهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين.



وتبين أنه أثناء قيام 3 أشقاء بتطهير صرف صحي في قرية انهار عليهم الخزان، ولقوا مصرعهم في الحال، وهم: توفيق فوزي توفيق، 45 سنة، وشقيقيه "حسين"، 35 سنة، و"ربيع"، 27 سنة، وأصيب 4 آخرون من أهالي القرية، أثناء محاولتهم إنقاذ المتوفين، هم: رجب أحمد قطب، وسيد حسين محمد، ومحمد صميدة محفوظ، وحسان عبدالنبي حسين، وجميعهم يقيمون بذات القرية.



ودفع فرع هيئة الإسعاف في بني سويف، بسيارات الإسعاف، التي نقلت جثامين الضحايا والمصابين، إلى مستشفى إهناسيا المركزي، وتم تحويلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.