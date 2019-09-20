ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادرته 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، وقطاران بحمولة إجمالية بلغت نحو 2685 طن قمح، و125 سيارة نقل محملة بـ5665 طن قمح.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 8 آلاف و600 طن فوسفات، و170 طن رخام، و5 آلاف و900 طن رمل، و18 ألفا و252 طن يوريا.

وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 101120 طنا، بينما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص لنحو 11 ألفا و689 طنا.

