لمواجهة فيديوهات العنف.. "الأعلى للإعلام" يلتقي ممثلي "جوجل"

يلتقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد غد الأحد، ممثلي شركة جوجل؛ لبحث سبل التعاون المشترك، بشأن كيفية مواجهة فيديوهات العنف، المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب).



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد عقد في ديسمبر الماضي اجتماعًا مع مسؤولي كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبث المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وفِي مقدمتها جوجل ومايكروسوفت وتويتر؛ لبحث دخولهم السوق المصري، وتنظيم المشهد الإعلامي، وفقًا للقوانين الجديدة المنظمة للإعلام.



وأكد رئيس الأعلى للإعلام، أن الاجتماع الذي يعد الأول، في سلسلة لقاءات، تأتي في إطار سعي المجلس؛ لأن تكون كافة الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا وصناعة المحتوى ومواقع التواصل الاجتماعي لها مكاتب إقليمية، وأن تدخل السوق المصري، في إطار عملية تنظيم المشهد الإعلامي، والسعي؛ لخلق مناخ داعم للاستثمار في هذا القطاع المهم، حسب قوله.



وأضاف مكرم أن المجلس يفتح أبواب التعاون مع كافة الشركات العالمية، وسيقدم كل التسهيلات والمساعدة الممكنة، أمام دخولهم السوق المصري، مشيرا إلى أن المجلس سيتلقى مقترحاتهم، بخصوص اللائحة التنفيذية قبل صدورها.



وأكد رئيس المجلس أن كل ما يطلبه المجلس، هو وجود معايير مهنية، وهذه المعايير هي أبجديات وبديهيات العمل على مستوى العالم، وأن المجلس لن يخرج عن الإطار العام للمعايير الدولية المتعارف عليها.