شوارع شبرا والساحل تفضح أكاذيب لجان "الإرهابية"

برمجيات حديثة تستخدمها لجان الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات بهدف تضليل المواطنين،، انكشفت بعد دعواتهم الوهمية للتظاهر.



نشرت جماعة الإخوان فيديوهات مفبركة عن تجمع لمواطنين للتظاهر، ولكن عدسة"الدستور" التي تجولت بشوارع شبرا والساحل فضحت زيف هذه الفيديوهات التي اعتمدوا على بثها بمنصات التواصل الاجتماعي.



لم يستجب أحد من المواطنين لهذه الدعوات المضللة التي تهدف إلى هدم الدولة المصرية، وسار المواطنون في الشوارع يمارسون حياتهم الطبيعية دون الالتفات لمثل هذه الدعاوى المغرضة.





