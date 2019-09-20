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تعرّف على مسيرة الفنان المعتزل فيصل الراشد

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:01 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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أعلن الفنان الكويتي فيصل الراشد، اعتزاله الفن بعد مشوار طويل في عالم الغناء والتلحين، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "هذا اللي تبيه يالهندي انت ومفارش ؟ يالله سوو بارتي على اعتزالي اليوم بمناسبة النصر".

ويستعرض موقع "الدستور" مسيرة الفنان المعتزل فيصل الراشد:

- مطرب وملحن كويتي دخل عالم الفن منذ ما يقرب من 23 عامًا.
- قدم عددًا من الأغاني الخاصه به وأغاني زمن الفن الجميل على مدار مشواره الفني.
- طرح ألبومه "طيارة" إنتاج شركة "بلاتينوم ريكوردز" عام 2013.
- طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "انتي صجيه".

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