تعرّف على مسيرة الفنان المعتزل فيصل الراشد

أعلن الفنان الكويتي فيصل الراشد، اعتزاله الفن بعد مشوار طويل في عالم الغناء والتلحين، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "هذا اللي تبيه يالهندي انت ومفارش ؟ يالله سوو بارتي على اعتزالي اليوم بمناسبة النصر".



ويستعرض موقع "الدستور" مسيرة الفنان المعتزل فيصل الراشد:



- مطرب وملحن كويتي دخل عالم الفن منذ ما يقرب من 23 عامًا.

- قدم عددًا من الأغاني الخاصه به وأغاني زمن الفن الجميل على مدار مشواره الفني.

- طرح ألبومه "طيارة" إنتاج شركة "بلاتينوم ريكوردز" عام 2013.

- طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "انتي صجيه".