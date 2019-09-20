"الصحة": سحب"الرانتيدين" احترازيًا للتأكد من سلامة المستحضرات

أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان، بيانًا إعلاميًا بشأن ما يتردد من معلومات على مواقع التواصل الاجتماعى حول المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة الرانتيدين.



وأكدت أنه طبقًا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية، ومنها التقرير الصادر من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية الـ"FDA" وتقرير الوكالة الأوروبية لتقييم الأدوية الـ"EMA" بخصوص المستحضرات الخاصة بتقليل إفراز الحمض في المعدة والتي تحمل الاسم العلمي رانيتدين "Ranitidine"، وتضمنت هذه التقارير العثور على شائبة بها من مواد النيتروس امين تسمى N - nitroso (dimethyl amine ( NDMA بمستويات منخفضة.



وتابعت: أنه نظرًا لتنوع واختلاف مصادر المواد الخام عالميًا وانطلاقًا من دور وزارة الصحة والسكان المصرية في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامة ومأمونية المستحضرات الدوائية، فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وفقًا للإجراءات الرقابية العالمية المتعارف عليها عالميا في هذا الشأن ومنها وقف تداول كل المستحضرات المحتوية على مادة الرانتيدين المشار إليها مع أخذ عينات من جميع المصانع المنتجة لهذه المستحضرات وإخضاعها للتحليل في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.



وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب سواء بإعادة التداول والإفراج عن المستحضرات التي تم وقف تداولها أو السحب طبقًا لنتيجة التحليل من خلال إصدار منشورات متتالية لاحقة عن كل مستحضر.



وأكدت وزارة الصحة والسكان أن ما تم هو إجراء احترازي، وفقط وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن وأن تلك الإجراءات لا تدعو للقلق، حيث قامت حتى الآن العديد من الدول مثل المانيا، سويسرا، استراليا، سنغافورا، المملكة العربية السعودية والمملكة الأرنية الهاشمية ودولة الإمارات باتخاذ نفس تلك الإجراءات.



وأعلنت عن وجود بدائل كثيرة أخري متوفرة للمستحضرات سالفة الذكر، مناشدة المواطنين مراجعة مقدمي الخدمات الصحية لمعرفة تلك البدائل المتوفرة، هذا وتقوم وزارة الصحة والسكان متمثلة في الإدارة المركزية بالمتابعة المستمرة وسيتم التصريح بأي تعليمات أو إجراءات أخرى سيتم اتخاذها في هذا الشأن، مطالبة بالتواصل الدائم مع مركز اليقظة المصري لاتباع إجراءات اليقظة الدوائية من خلال الاطلاع علي الموقع الإلكتروني لمركز اليقظة الدوائية المصري http:www.epvc.gov.eginter

