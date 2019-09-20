أنغام تتألق في حفل الإسكندرية وتسبب أزمة للأهلي والزمالك

تألقت المطربة أنغام في حفلها الغنائي بالإسكندرية وسط حضور جماهيري كامل العدد.



وافتتحت أنغام الحفل بأغنيه "حالة خاصة جدًا وياريتك فاهمنى وبقول نسياك ولادبلت وعرفها بيا وأكتب لك تعهد والنهاية واحدة"، واختتمت بأغنية "أشكي لمين".



وتغادر أنغام القاهرة لإحياء حفل العيد الوطني الـ 89 بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد 22 سبتمبر بمصاحبة المايسترو هاني فرحات، ويشاركها الحفل مطرب العرب محمد عبده.



وتسببت المطربة أنغام في أزمة كبيرة للنادي الأهلي ونادي الزمالك قبل مواجهة السوبر المصري التي ستقام بعد قليل في استاد الجيش ببرج العرب.



وأكد مراسل قناة أون سبورت أن الفنانة أنغام أقامت حفلة ضخمة في فندق إقامة اللاعبين ليلة مباراة السوبر المصري، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة للفريقين.



وأشار مراسل قناة أون سبورت إلى أن الجهاز الفني للنادي الأهلي والجهاز الفني لنادي الزمالك قررا تغيير فندق الإقامة بسبب تلك الحفلة.

