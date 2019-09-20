وائل جسار يدعم الرئيس السيسي: "مصر مش ممكن تنكسر" (فيديو)
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:48 م
ياسمين عباسطباعة
دعم الفنان اللبناني وائل جسار، الشعب المصري والحكومة المصرية والقيادة السياسية، قائلًا: "مصر مش ممكن تنكسر".
وقال "جسار" عبر مقطع فيديو: "مصر هي أم الدنيا مش ممكن تنكسر كلنا معاك يا ريس.. كلنا مع الجيش المصري.. مع الشعب المصري العظيم".
وغنى "جسار"، قائلًا: "بحبك يا مصر وخيرك عليا وبعشق ترابك يا أم الدنيا ديا".
وقال "جسار" عبر مقطع فيديو: "مصر هي أم الدنيا مش ممكن تنكسر كلنا معاك يا ريس.. كلنا مع الجيش المصري.. مع الشعب المصري العظيم".
وغنى "جسار"، قائلًا: "بحبك يا مصر وخيرك عليا وبعشق ترابك يا أم الدنيا ديا".