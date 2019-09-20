المترو: حملات للقضاء على الباعة الجائلين

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بصورة طبيعية، وهناك حملات تفتيشية في كل الخطوط، وذلك لضبط الباعة الجائلين داخل القطارات والقضاء على تلك الظاهرة التي تسبب العديد من المشكلات لجمهور الركاب.



وأضافت الشركة، أن وجود الباعة الجائلين داخل مرفق مترو الأنفاق، له تأثير سلبي على المظهر العام للمرفق، وهو ما يؤثر بصورة سلبية على المرفق ويتسبب في الكثير من المشكلات داخل المرفق نتيجة الفوضي الموجودة به، إلى جانب ذلك تؤثر تلك لظاهرة بدرجة كبيرة على راحة جمهور الركاب.



وأشارت شركة المترو، إلى أن المرفق سيكون أكثر أمانًا في حال القضاء على تلك الظاهرة، وذلك بمساعدة الجمهور بعدم الانحياز إلى تلك الظاهرة.