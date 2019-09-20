السوبر المصرى: الأهلى بزيه المعتاد والزمالك بالشورت الأزرق

قرر أعضاء الاجتماع الفنى لمباراة السوبر المصرى التى تجمع بين الأهلي والزمالك، فى السابعة مساء اليوم، باستاد برج العرب بالإسكندرية، عن ارتداء الزمالك القميص الأبيض والشورت الأزرق، والأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض المعتاد.



تقام مباراة السوبر فى تمام الـ7 مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى السوبر المصرى لموسم 2017 – 2018 بصفة الأهلى، بطل الدورى، والزمالك بطل الكأس.



ويشهد السوبر المصري حضور 10 آلاف مشجع بالمناصفة بينهما، 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية.



