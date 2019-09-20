جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كشف الفنان الراحل جميل راتب، عن سبب رفضه لتقديم دور "سليم البهظ" الذي قدمه في فيلم "الكيف"، مشيرًا إلى أنه رغم النجاح الكبير الذي حققه في الدور، إلا أنه كان غير مقتنع بالفيلم أو الشخصية التي قدمها خلاله.



وقال "راتب"، خلال لقائه ببرنامج "فحص شامل"، المُذاع على فضائية "الحياة"، إنه رفض الدور لأنه بعيد جدًا عنه، حتى أن الألفاظ التي تحدث بها خلال الفيلم لم يفهمها، لافتًا إلى اندهاشه من اختيار المخرج والمؤلف له لهذا الدور.



وأشار "راتب"، إلى أنه أخبر صناع الفيلم وقتها بأن هناك نجوم أخرين يمكن أن يقدمونه بدلا منه، ولكنه وافق في النهاية بعدما علم أن الهدف من ذلك أن يكون بمثابة مفاجأة للجمهور.