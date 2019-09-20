هدوء تام في "قصر النيل": الحياة تسير بشكل طبيعي

دعوات كثيرة للتظاهرات الوهمية أطلقتها اللجان الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة البلبلة وبث الرعب في نفوس المصريين، ولكن سرعان ما انكشف كذبهم.



وتجولت عدسات"الدستور" لتكشف حقيقة ما تدعو إليه اللجان الالكترونية للإخوان وسعيها لتخريب البلاد ونشر الفوضى، ومن قصر النيل لوحظ سير المواطنين في الشوارع بشكل طبيعي، حيث خلت الشوارع من أى تجمعات وبدت الحياة تسير بشكل طبيعي لتكشف أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية والتي دعت إلى تظاهرات تحريضية من قبل عدد من الإرهابيين الذين اعتمدوا على بث الفتن من خلال مقاطع فيديوهات تم بثها على موقع اليوتيوب ومنها إلى موقع فيس بوك، إلا أن المقاطع المفبركة التي عادة ما يستخدمها جماعة الاخوان ساهمت في فشل الدعوات المحرضة.