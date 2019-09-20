بدء الكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه من المقرر البدء في الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، في إطار الحملات المستمرة للحد من التعاطي بين السائقين.



وأضاف عثمان، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الصندوق نجح فى خفض معدلات التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من 12% في 2015 إلى 2.7% خلال 2019، وذلك بفضل حملات التوعية والمبادرات التي يقوم بها الصندوق.



وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أن الحملات تستهدف سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية وسائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، حيث يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه المخدرات، مع تحرير محضر وإحالته إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات، كما يتم حاليا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، موضحا أن الخط الساخن "16023" يتلقى الشكاوى من بعض أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي الحافلات المواد المخدرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.