الأنبا يؤانس يترأس صلاة قداس إلهي بكاتدرائية مارمينا بأسيوط

ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صلاة القداس الإلهي صباح اليوم، من كاتدرائية مارمينا والبابا كيرلس، بأسيوط.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف الشهر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيًا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عامًا قبطيًا جديدًا يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.