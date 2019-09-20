"رقاصة".. علا رشدي تسخر من نفسها في مهرجان الجونة (شاهد)

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري عربى وعالمى، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.





شاركت الفنانة علا رشدي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها من حفل افتتاح مهرجان الجونة أمس الخميس.وظهرت "علا"، بفستان أحمر مفتوح لأعلى الساق، وركبت بجوار صورتها بالفستان صورة لإيموشن الراقصة المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: "أنا لو كنت قاصدة مكنتش هطلع شبها كده"، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها.