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اقتصاد

ارتفاع احتياطي الذهب في روسيا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:57 م
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت احتياطيات روسيا من الذهب، خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري، بما قيمته نحو 23 مليار دولار، لتصل مطلع سبتمبر الجاري إلى 109.477 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن قيمة احتياطيات المعدن الأصفر النفيس ارتفعت من 86.903 مليار دولار، سجلتها في مطلع يناير الماضي، إلى 109.477 مليار دولار مطلع الشهر الجاري.

ويعود ارتفاع قيمة احتياطيات الذهب لعاملين، الأول قيام موسكو بزيادة وتيرة شراء الذهب وتنويع احتياطياتها الدولية بعيدا عن الدولار، بسبب سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن، وبغية الحد من هيمنة العملة الأمريكية.

والثاني هو ارتفاع أسعار الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، بشكل ملحوظ خلال العام الجاري في ظل التوترات التجارية.. ووفقا لموقع "بلومبرج" فقد ارتفع سعر أونصة الذهب من 1281.30 دولار في 1 يناير 2019، إلى 1507.60 دولار سجلتها في تعاملات اليوم (20 سبتمبر 2019).

ويعتبر الذهب جزءا من الاحتياطيات الدولية التي تمتلكها روسيا، التي تتضمن عملات أجنبية وحقوق سحب وأصولا عالية السيولة، ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد بلغ إجمالي الاحتياطيات في 1 سبتمبر الجاري 529.083 مليار دولار، بعدما كانت مطلع العام الجاري عند 468.495 مليار دولار.

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