خطة لتطهير ترعة الشيخ زايد وفروعها لتوفير المياه

واصل قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ عدة أعمال ومشروعات، لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع وتطهيرها، لتمكينها من استيعاب التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات، وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف المزارعين.



وقال المهندس عاصم محمد عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بجنوب الوادي توشكي، إنه تم تكثيف أعمال تطهير الأفمام وإزالة الحشائش على عدد من الترع، منها ترعة الشيخ زايد وفروعها المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التطهيرات بعدة مناطق أخرى وإزالة المخالفات وتوسعة الجسور، لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية وحل أية عوائق لوصولها للمزارعين.



وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، في تصريح لـ"الدستور" إنه يتم تطهير جميع الترع والمجاري المائية بالمحافظات لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية، مضيفا أنه تم مواصلة رفع درجة الاستعداد لتنفيذ خطة لتوزيع المياه في مختلف المحافظات، لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات في حدود الحصة المائية، في ظل موسم أقصى الاحتياجات وزراعة الأرز.