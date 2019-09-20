الجمعة 20 سبتمبر 2019 الموافق 21 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة لتطهير ترعة الشيخ زايد وفروعها لتوفير المياه

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:57 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
واصل قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ عدة أعمال ومشروعات، لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع وتطهيرها، لتمكينها من استيعاب التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات، وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف المزارعين.

وقال المهندس عاصم محمد عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بجنوب الوادي توشكي، إنه تم تكثيف أعمال تطهير الأفمام وإزالة الحشائش على عدد من الترع، منها ترعة الشيخ زايد وفروعها المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التطهيرات بعدة مناطق أخرى وإزالة المخالفات وتوسعة الجسور، لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية وحل أية عوائق لوصولها للمزارعين.

وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، في تصريح لـ"الدستور" إنه يتم تطهير جميع الترع والمجاري المائية بالمحافظات لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية، مضيفا أنه تم مواصلة رفع درجة الاستعداد لتنفيذ خطة لتوزيع المياه في مختلف المحافظات، لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات في حدود الحصة المائية، في ظل موسم أقصى الاحتياجات وزراعة الأرز.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

قبلات الفيشاوي لزوجته وهروب معز مسعود.. أبرز لقطات افتتاح مهرجان الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من ابنة "بن على" على وفاته

منذ حوالي 8 ساعات

قتيل و5 جرحى في إطلاق نار قرب البيت الأبيض

ads

الصور

image description

150 صورة ترصد إطلالات النجوم في مهرجان الجونة السينمائي

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

الأكثر قراءة

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

مرتضى منصور يعلق على فستان رانيا يوسف في "الجونة" (فيديو)

أسعار فساتين النجمات في مهرجان الجونة

موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

أيام زمان

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

الصحة

أفضل 6 وجبات لسد الجوع أثناء "الدايت"

6 طرق لتخفيف مخاطر الحمل بعد الـ35

أمل جديد لمرضى سرطان البروستات

"الريجيم" يحميك من السرطان والسكري

الرئيس نيوز

الصحة: وقف تداول المستحضرات التي تحتوي على مادة الرانتيدين

حفتر يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا في أبوظبي

انفراد| النسخة الأولى من موازنة المواطن

وزير الأوقاف: مروجى الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل من المنافقين

منوعات

تعلّق فتاة روسية بهاتفها أفقدها حياتها

صحيفة صينية: روسيا ترسل "ماتريوشكا" إلى الفضاء

كوكايين داخل سفينة تنقل "صواريخ فضائية"

دراسة: سم عصبي ربما يكون وراء مرض مبعوثي كندا في كوبا

كشكول

بالمواعيد.. ننشر الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد

جامعة عين شمس تنظم غدا حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى

"التعليم العالي": المعاهد جاهزة لبدء الدراسة واستقبال الطلاب

قوافل دعم العملية التعليمية بالقاهرة تتوجه لإدارات الجنوب

إسلام سياسي

مرصد الأزهر يطلق حملة "وطني" للتوعية بقيمة الوطن

كيف تحاول أوروبا التخلص من كابوس عودة المقاتلين الأجانب؟

"تغريدة البجعة".. استراتيجية الإخوان للتحريض ضد مصر

مخاوف إخوانية من إلصاق فشل محمد علي بقادة التنظيم


زيت وسكر

الاتحاد الأوروبى يوافق على تمويل 8 مشروعات زراعية

القوى العاملة: يجب مواجهة أسوأ أشكال عمل الطفل بنوع من الجدية

السعودية : منح تأشيرة خروج نهائي للوافد حال عدم وجود قيود أمنية أو قضائية

نقابات الإسكندرية: نرفض الدعوات المشبوهة للتظاهر وتعطيل عجلة الإنتاج

مقالات الرأي
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: ماذا لو استجاب الله لدعاء الأمهات؟
د. محمد عفيفي
نعيم صبرى.. صافينى مرة
لواء.حمدى البطران
حتمية التصحيح قبل وقوع الكارثة
مدحت بشاى
لم نتصدَ فكريًا للإرهاب
المزيد

الثقافة

الاثنين.."التعليم والنهوض بالوطن" فى ملتقى الهناجر

فعاليات لزيادة وعي الأطفال بـ ثقافة البحر الأحمر

" ثقافة أسيوط" تناقش دور منظمات المجتمع المدني

"اختر فرنسا" فاعلية برعاية المركز الثقافي الفرنسي

صفحتنا ع الفيس بوك