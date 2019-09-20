القبض على 4 تجار مخدرات بينهم سيدة في السلام

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على 4 تجار مخدرات بينهم سيدة بمنطقة السلام.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات من ضبط كل من: "أسامة ب"، 20 سنة، عاطل، السابق اتهامه في القضية رقم 5779 لسنة 2015م السلام ثان "شروع في قتل"، و"عباس إ"، 33 سنة، عاطل، المطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئي تبديد، بإجمالي حبس سنتين وشهر حبس، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما 250 جرام فودو، 199 كيسا تحوي كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالي 600 جرام، 310 جنيهات، 2 هاتف محمول.



كما تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "صابر. ع"، 35 سنة، عاطل، السابق اتهامه في القضية رقم 702 لسنة 2018م السلام أول "سرقة وسائل نقل"، حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته 40 جرام هيروين، 500 جنيه، هاتف محمول.



كما تم ضبط "مروة م"، 29 سنة، دون عمل، حال تواجدها بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتها 123 قرصا مخدرا، 295 جنيها، هاتف محمول.



جارٍ تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.