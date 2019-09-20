محمد لطفي يطلق أغنية "غاز طبيعي" (فيديو)
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:48 م
ياسمين عباسطباعة
شارك الفنان محمد لطفي، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لأغنية جديدة يغنيها عازفًا على الجيتار، وأطلق عليها اسم "غاز طبيعي".
وتدور كلمات الأغنية حول الأزمات التي تسببها مواقع التواصل الاجتماعي، ويطرح سؤال لماذا لا نكتفي بتطبيق الواتساب؟ ونبتعد عن المواقع التي تنشر الشائعات وتضر بالأشخاص والبلاد، ونالت الأغنية استحسان عدد كبير من المتابعين، وأعاد نشرها عدد من مشاهير الوسط الفني، منهم المخرج مجدي الهواري.
وتدور كلمات الأغنية حول الأزمات التي تسببها مواقع التواصل الاجتماعي، ويطرح سؤال لماذا لا نكتفي بتطبيق الواتساب؟ ونبتعد عن المواقع التي تنشر الشائعات وتضر بالأشخاص والبلاد، ونالت الأغنية استحسان عدد كبير من المتابعين، وأعاد نشرها عدد من مشاهير الوسط الفني، منهم المخرج مجدي الهواري.
يذكر أن الفنان محمد لطفي، شارك في موسم أفلام عيد الفطر الماضي بفيلم "حملة فرعون"، بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبد المغني، حمدي الميرغني، رامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج محمد السبكي