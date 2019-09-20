محمد لطفي يطلق أغنية "غاز طبيعي" (فيديو)

يذكر أن الفنان محمد لطفي، شارك في موسم أفلام عيد الفطر الماضي بفيلم "حملة فرعون"، بطولة عمرو ‏سعد، روبي، محمود عبد المغني، حمدي الميرغني، رامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، ‏وإخراج رؤوف ‏عبد ‏العزيز، وإنتاج محمد السبكي‏‎

شارك الفنان محمد لطفي، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لأغنية جديدة يغنيها عازفًا على الجيتار، وأطلق عليها اسم "غاز ‏طبيعي".وتدور كلمات الأغنية حول الأزمات التي تسببها مواقع التواصل الاجتماعي، ويطرح سؤال لماذا لا نكتفي بتطبيق الواتساب؟ ‏ونبتعد عن المواقع التي تنشر الشائعات وتضر بالأشخاص والبلاد،‏ ونالت الأغنية استحسان عدد كبير من المتابعين، وأعاد نشرها عدد من مشاهير الوسط الفني، منهم المخرج مجدي الهواري.