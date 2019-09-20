ضبط عاملين قلدا المطبوعات التجارية دون تصريح في المطرية

تمكن ضباط مباحث القاهرة تحت قيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من ضبط عاملين لقيامهما بتقليد المطبوعات التجارية دون تصريح في المطرية.



البداية أثناء فحص ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية وتمكنوا من ضبط "خ ع"، 23 سنة، صاحب مطبعة للطباعة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة ملكه دون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 14 زنكة خاصة ببعض الشركات تقليد مطبوعات، علامات تجارية.



كما تمكنوا من ضبط "ف م"، 39 سنة، عامل بمطبعة الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة محل عمله دون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 4 زنكة خاصة ببعض الشركات تقليد مطبوعات، علامات تجارية، كمية من الاستيكرات خاصة ببعض الشركات تقليد مطبوعات، علامات تجارية.



وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، بتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.