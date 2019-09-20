ضبط 3 عاطلين سرقوا صاحب محل بالإكراه في مصر القديمة

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على 3 عاطلين سرقوا صاحب محل بالإكراه، بعد تهديده بسلاح أبيض في مصر القديمة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مصر القديمة، بأن "ضياء. ب، ع" 21 سنة صاحب محل ملابس، أثناء سيره بشارع مقابر النخال بدائرة القسم، فوجئ 3 أشخاص (أدلى بأوصافهم التقريبية) هددوه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي 150 جنيها، جهاز "باور بنك" كرهًا عنه ولاذوا بالفرار، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف للمتهمين؛ تم القبض عليهم وهم" محمد، ر، أ" 21 سنة عاطل و"ضياء، ج، د" 19 سنة عاطل و"عبدالفتاح، ن، ع"16 سنة عاطل وجميعهم متهمين في قضايا سابقة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم كافة المسروقات، وكذا سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة.



وبمواجهتهم بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وجار تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، وجار تطوير مناقشتهم وعما ارتكبوه من حوادث أخرى.