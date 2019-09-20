العثور على أكبر هرم بالعالم.. "مخبأ" فى جواتيمالا

كشفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية عن حل لغز أكبر هرم موجود في العالم مختبئ تحت غابة في جواتيمالا، حيث وجد مجموعة من المستكشفين هرمًا ضائعًا منذ فترة طويلة ووجد أنه مخبأ تحت الغابات، ويعتقد العلماء أنه أكبر من أهرامات مصر.



وقالت الصحيفة إن الميرادور تعد مستوطنة للمايا وتقع في جواتيمالا، وتم تصويرها لأول مرة من الجو عام 1930، ولكن موقعها البعيد للغاية جعل عمليات الاستكشاف بها محدودة للغاية، وفي 2003، بدأ ريتشارد د. هانسن، عالم الآثار من جامعة ولاية أيداهو، تحقيقًا كبيرًا، وعلى الرغم من أن فريقه اكتشف أن المنطقة تحتوي على أمثلة مذهلة على حضارة المايا فإن موقعها منع توثيقًا كبيرًا، ومع ذلك، بعد مرور 16 عامًا، غيرت شركة الوسائط الرقمية Yes Theory ذلك، حيث اكتشفت اثنين من الأهرامات الكبيرة في المجمع.



وتابعت أن كلًا من توماس براج وعمار قنديل ومات داجر قاموا برحلة لمدة أربعة أيام سيرًا على الأقدام عبر غابة جواتيمالا، إلى جانب سبعة من المبدعين الآخرين لتحقيق حلم قنديل في تسلق الهرم، ووثقوا كل خطوة من تجربتهم، وأصدروا تقريرًا بعنوان "العثور على أكبر هرم في العالم" على موقعهم على شبكة الإنترنت، ثم على موقع يوتيوب في وقت لاحق وتحديدًا يوم 15 سبتمبر 2019.



وفي بداية اكتشافه للهيكل الضخم، صرخ السيد داجر قائلًا: "لقد وصلنا للتو إلى القاعدة السفلية للغاية للهرم.. لن تتخيل أبدًا مجرد المشي هنا، لكن هذا الأمر برمته عبارة عن حجر جيري أسفله وهذا جزء من الهرم".



وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك ما زال الهرم المصري الذي يعد أحد أبرز معالم عجائب الدنيا السبعة القديمة يتصدر عناوين الصحف العالمية.