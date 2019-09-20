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أسعار فساتين النجمات في مهرجان الجونة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:33 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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بدأت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مساء أمس في حفل افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان بحضور مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات اللاتي لفتن الأنظار بالإطلالات الجذابة والفساتين المختلفة من بينهن إطلالات يسرا، منى زكي، غادة عادل، أمنية خليل، نور، ودرة.

نجوى زهران.. أقل فستان يتجاوز سعره 200 ألف جنيه 
وعن إطلالات النجمات بفساتين من مصممة الأزياء نجوى زهران نجد أن اختارن يسرا وإلهام شاهين، لطيفة والمذيعة شيرين حمدي، بالإضافة إلى الفنانة التونسية درة، التي سترتدي فستانا من تصميمها خلال الحفل الختامي لمهرجان الجونة.

وعن أسعار الفساتين قالت زهران إن الفساتين تجاوز أسعارها 200 ألف جنيه للواحد حيث استغرقت عدة شهور ليصلوا في النهاية لهذا المستوى، وتمنت أن تنال التصميمات إعجاب الجميع.

تعتبر نجوى زهران هي أول مصممة أزياء مصرية تتعاون مع النجمة العالمية جينيفر لوبيز، التي أطلت بفستان أحمر "أستومك"، يتكون من قطعتين، ومزين بفصوص من الألماس، خلال أول حفل غنائي لها في مصر بمدينة العلمين الجديدة في أغسطس الماضي.

والدستور تقدم جولة لكم لكافة إطلالات النجمات
بشري
الفستان الذي ارتديه من تصميم هشام أبو العلا، مصمم الأزياء المصري، وسعيد رمزي الاستايلست الخاص بيا، وهناك تعاون كبير بين الاستايلست والمصممين مع بعض، مثل سعيد رمزي ورمزي جلال، وسعيد رمزي وهشام أبو العلا، محدش بقى يشتغل لوحده، كلهم يتعاونوا عشان نطلع صورة مصر حلوة".

حلا شيحا
في أول حضور لها لمهرجان الجونة السينمائي تألقت الفنانة حلا شيحة، بفستان أبيض، "كت" طويل لها فتحة جانبية قصيرة، مع شعر أسود منسدل، ومكياج رقيق، وارتدت أقراط وإكسسوار يد، من اللولي الأبيض.

رانيا يوسف
خطفت رانيا يوسف الأنظار إليها بفستان مكشوف، زيتي اللون، تميز بفتحاته المتعددة ومكشوف من عند الصدر ومن ساقيها كاملة من توقيع دار الأزياء اللبنانية "هاڤن".

منى زكي
وارتدت فستانا أبيض شفافا منفوشا، أشبه بفساتين الزفاف، كشف عن أجزاء من جسدها، مزود بريش أبيض من الجهة العلوية ومن الأسفل.

يسرا
تألقت بفستان أسود لامع "تايبست" وجاء الفستان مكشوفا من الجهة العلوية، دون أكمام، بتوقيع مصمم الأزياء هاني البحيري.

ليلي علوى
أطلت بفستان أسود طويل مطعم بالخرز وأقراط طويلة لامعة، ذو فتحة من الخلف، وحقيبة باللون الأسود مطعمة باللون الذهبي.

كندة علوش
أطلت كندة بشكل محتشم، ارتدت خلاله فستان كحلي طويل ذات أكمام شفافة، مطعم باللون الأسود وحقيبة سوداء.

بسمة
أطلت بسمة بفستان فاتح اللون، أو أكتاف، مزين بنقوش بيضاء صغيرة الحجم.

درة
بإطلالة الأميرات ظهرت الفنانة درة بفستان دوبل كلوش فوشيا.

غادة عادل
ظهرت بفستان مكشوف، بطيخي اللون، كاشفا عن جسدها، واعتمدت على تسريحة ومكياج بسيط مع أقراط لامعة، وشنطة فضية اللون.

بوسي شلبي
ظهرت بفستان ميتاليك تايبست طويل، بدون أكمام، وببطانة من فتحة الصدر، من تصميم هاني البحيري ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعي، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمى لم يتم الكشف عن هويته حتى اللحظة.

يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص.

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