ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كيلو ونصف الكيلو حشيش

شنت الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة عدة حملات أمنية مكبرة بالمحافظات، لضبط الهاربين، والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،800، واحد كيلو وثمانمائة جرام، و800 قرص مخدر، وسيارة ودراجة نارية دون لوحات، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتاجرى المواد المخدرة.