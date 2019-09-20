الجمعة 20 سبتمبر 2019 الموافق 21 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مباريات

ديربي السوبر المصري مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر بتاريخ 20-09-2019 كأس السوبر المصري On Sport Live Sport يلا شووت Shot

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
الدستور
طباعة
ينتظر متابعي كرة القدم المصرية اليوم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري، والتي تقام في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية مساء اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري، على ملعب الجيش في مدينة برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري يصل لنحو 5 الآف مشجع لكل فريق.

وكعادة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، حيث تشهد دومًا تسجيل أرقام قياسية جديدة، ومباراة اليوم لن تختلف عن سابقيها، حيث من المنتظر بأن تشهد مباراة السوبر اليوم حدث جديد لم تشهده لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك من قبل، وذلك في حالة مشاركة كلًا من "علي معلول، ووليد أزارو" من الأهلي وكذلك "أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، حمدي النقاز، فرجاني ساسي، وخالد بوطيب" من نادي الزمالك.

حيث ستكون تلك المباراة هي أول مباراة بين الأهلي والزمالك تشهد مشاركة هذا العدد من لاعبي دول شمال أفريقيا في لقاء قمة كرة القدم المصرية.

يذكر أن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة اليوم قد جاء على النحو التالي: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومن أمامه الرباعى أحمد فتحى ومحمود متولى وياسر إبراهيم وعلى معلول، وأما في خط الوسط، سيلعب الأهلي بكلًا من حمدي فتحي وعمرو السولية، ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، وفى الهجوم صلاح محسن

في حين جاء تشكيل نادي الزمالك على النحو التالي: في حراسة المرمى محمد عواد، وخط الدفاع حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني، وعبدالله جمعة، وفي خط الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، وأمامهم شيكابالا وأشرف بن شرقي، ويوسف أوباما وسيقود خط الهجوم مصطفى محمد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباراة الاهلي والزمالك اليوم 30-3-2019

مباراة الأهلي والزمالك «التشكيل والقنوات الناقلة»

مباراة الأهلي والزمالك السبت 30-3-2019 .. الكلاسيكو المصري

مباراة الاهلي والزمالك في الجولة السابعة عشر كلاسيكو الدوري المصري

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من ابنة "بن على" على وفاته

منذ ساعة و 25 دقيقة

68% يرفضون التظاهر باستطلاع «مكلمين الإخوانية».. «ردت فى صدره قتلته»

منذ حوالي 22 ساعة

الأميرة الضبع تعتذر عن إساءتها لمصر: أمر بحالة نفسية سيئة منذ وفاة ابني (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

إطلالة رانيا يوسف بـ"الجونة السينمائي" تثير الجدل من جديد (صور)

ads

الصور

image description

150 صورة ترصد إطلالات النجوم في مهرجان الجونة السينمائي

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

الأكثر قراءة

أسعار فساتين النجمات في مهرجان الجونة

مرتضى منصور يعلق على فستان رانيا يوسف في "الجونة" (فيديو)

موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

68% يرفضون التظاهر باستطلاع «مكلمين الإخوانية».. «ردت فى صدره قتلته»

أيام زمان

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

الصحة

أفضل 6 وجبات لسد الجوع أثناء "الدايت"

6 طرق لتخفيف مخاطر الحمل بعد الـ35

أمل جديد لمرضى سرطان البروستات

"الريجيم" يحميك من السرطان والسكري

الرئيس نيوز

موسى مصطفى موسى: المصريون لن يسمحوا أن تسقط الدولة مرة أخرى

"زين العابدين".. من مناضل مكتسح لرئاسة تونس إلى الموت غريبًا عن وطنه

«مكملين» تحذف استفتاء يؤكد رفض المصريين للتظاهر

مصطفى بكري: الحملات ضد الجيش المصري ليست جديدة

منوعات

تعلّق فتاة روسية بهاتفها أفقدها حياتها

صحيفة صينية: روسيا ترسل "ماتريوشكا" إلى الفضاء

كوكايين داخل سفينة تنقل "صواريخ فضائية"

دراسة: سم عصبي ربما يكون وراء مرض مبعوثي كندا في كوبا

كشكول

انفوجراف.. 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني 2020

ننشر خطة استقبال ١٥٠ ألف طالب بجامعة المنصورة

التحقيق مع مدير مدرسة بقنا لعدم استيفاء قواعد أمن وسلامة التلاميذ

لأول مرة.. استخدام التكنولوجيا الرقمية في تدريس اللغة الإنجليزية بـ"طب طنطا"

إسلام سياسي

كيف تحاول أوروبا التخلص من كابوس عودة المقاتلين الأجانب؟

"تغريدة البجعة".. استراتيجية الإخوان للتحريض ضد مصر

مخاوف إخوانية من إلصاق فشل محمد علي بقادة التنظيم

الإخوان يحذرون أعضاء الجماعة سرًا من تظاهرات محمد على الفاشلة


زيت وسكر

بدء تطوير موقف ميدان الجيزة نهاية الشهر الحالي

الإسكان يُعلن فتح باب الحجز لـ46 فيلا “نصف تشطيب” بمركز مارينا العلمين السياحي

قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة..تعرف عليها

” مياه سوهاج ” : توصيل خدمة مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد أزهري بتكلفة 3,7 مليون جنيه

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
نعيم صبرى.. صافينى مرة
لواء.حمدى البطران
حتمية التصحيح قبل وقوع الكارثة
مدحت بشاى
لم نتصدَ فكريًا للإرهاب
ثروت الخرباوي
خطاب دينى جديد
المزيد

الثقافة

أكتوبر.. المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة يعقد دورته الثامنة في مقر الإيسيسكو بالرباط

غدًا.. انطلاق مهرجان سماع الدولي بمشاركة 20 دولة

وزير الثقافة السودانى يؤكد ضرورة الاهتمام بالتراث

ياباني أصلي ندوة تثقيفية بمكتبة الزاوية الحمراء

صفحتنا ع الفيس بوك