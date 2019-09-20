ديربي السوبر المصري مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر بتاريخ 20-09-2019 كأس السوبر المصري On Sport Live Sport يلا شووت Shot

ينتظر متابعي كرة القدم المصرية اليوم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري، والتي تقام في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية مساء اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري، على ملعب الجيش في مدينة برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري يصل لنحو 5 الآف مشجع لكل فريق.



وكعادة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، حيث تشهد دومًا تسجيل أرقام قياسية جديدة، ومباراة اليوم لن تختلف عن سابقيها، حيث من المنتظر بأن تشهد مباراة السوبر اليوم حدث جديد لم تشهده لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك من قبل، وذلك في حالة مشاركة كلًا من "علي معلول، ووليد أزارو" من الأهلي وكذلك "أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، حمدي النقاز، فرجاني ساسي، وخالد بوطيب" من نادي الزمالك.



حيث ستكون تلك المباراة هي أول مباراة بين الأهلي والزمالك تشهد مشاركة هذا العدد من لاعبي دول شمال أفريقيا في لقاء قمة كرة القدم المصرية.



يذكر أن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة اليوم قد جاء على النحو التالي: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومن أمامه الرباعى أحمد فتحى ومحمود متولى وياسر إبراهيم وعلى معلول، وأما في خط الوسط، سيلعب الأهلي بكلًا من حمدي فتحي وعمرو السولية، ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، وفى الهجوم صلاح محسن



في حين جاء تشكيل نادي الزمالك على النحو التالي: في حراسة المرمى محمد عواد، وخط الدفاع حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني، وعبدالله جمعة، وفي خط الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، وأمامهم شيكابالا وأشرف بن شرقي، ويوسف أوباما وسيقود خط الهجوم مصطفى محمد.