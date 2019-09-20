ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 600 جرام حشيش بمطروح

شنت الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة عدة حملات أمنية مكبرة بالمحافظات، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3 من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام – بندقية خرطوش و6 طلقات نارية - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول بمطروح.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة.