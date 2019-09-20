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حوادث

ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 600 جرام حشيش بمطروح

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:24 م
جريدة الدستور
مريم جبل و عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة عدة حملات أمنية مكبرة بالمحافظات، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3 من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام – بندقية خرطوش و6 طلقات نارية - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول بمطروح.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة.

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