ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم طربتان حشيش

شنت الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة عدة حملات أمنية مكبرة بالمحافظات، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم طربتان من مخدر الحشيش وزنت 660 جرامًا- كمية لمخدر الهيروين وزنت 120 جرامًا- مبلغ مالي، 5 هاتف محمول بالإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجري المواد المخدرة.