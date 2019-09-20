ضبط 5 طرب حشيش بحوزة 5 أشخاص في الشرقية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة عدة حملات أمنية مكبرة بالمحافظات، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 35 خمسة وثلاثون كيلو جراما – 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام - 24 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 30 جراما – فرد خرطوش – طلقة نارية - مبلغ مالى – 4 هواتف محمول بالشرقية.



يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية ومتجري المواد المخدرة.