ضبط 30 طربة حشيش في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة عدة حملات أمنية مكبرة بالمحافظات، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 7 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 10 لفافات لمخدر البانجو وزنت 25 خمسة وعشرون كيلو جراما – 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات – 3398 قرص مخدر - كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام - كمية لمخدر الإستروكس وزنت 200 جرام - 66 لفافة لمخدر الفودو وزنت 120 جراما – كمية لمخدر الأفيون وزنت 35 جراما – طبنجة حلوان – 2 خزنية طبنجة – 32 طلقة نارية - مبلغ مالى – 5 هواتف محمول بالجيزة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة.