حبس صياد وسائق لحيازتهما كمية من الهيروين في الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية حبس صياد وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة مخدر الهيروين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي في اتجاه طريق المحور، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن ضباط تأمين طريق المحور من القبض شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بطريق المحور، بمنطقة القباري، نطاق قسم شرطة مينا البصل.



كان النقيب أحمد بدوي، ضابط مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعين بخدمة كمين طريق المحور، اشتبة في كل من المتهمين "أ.ح.م"، 33 سنة، صياد، و"و.أ.إ"، 40 سنة، سائق، أثناء استقلالهما سيارة ملاكي، حيث بدت عليهما علامات التوتر أثناء مروره بالكمين فتم استيقافهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 12 لفافة لمخدر الهيروين تزن 70 جراما، ومبالغ مالية من تحصيل بيعهما المواد المخدرة، وهاتفين محمولين للاتصال بعملائهما.



تم إلقاء القبض عليهما، وتحرر المحضر رقم 19628 لسنة 2019 جنايات مينا البصل، وأخطرت النيابة التحقيقات.