ضبط شاب بحوزته مواد مخدرة فى أسيوط

تمكنت مباحث قسم ثان أسيوط برئاسة المقدم أحمد بكر، من ضبط شاب وبحوزته 13 تذكرة بودرة و5 حقن أفيون و50 جرام بانجو، و5 قطع حشيش و5 طلقات خرطوش عيار 12 و13 زجاجة Riv.



كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان أسيوط يفيد ورود معلومات أكدتها تحريات المباحث تشير إلى قيام الشاب "ا.أ.م.ع" 34 عامًا، حاصل على بكالوريوس جودة ومقيم بالحمراء التابعة لقسم ثان يتاجر في المواد المخدرة.



وعلى الفور تشكل فريق من ضباط مباحث قسم ثان أسيوط، برئاسة المقدم أحمد أبوبكر، رئيس المباحث، وضبطوا المتهم وبحوزته 14 تذكرة بودرة و5 حقن أفيون و50 جرام بانجو و5 قطع حشيش و5 طلقات خرطوش عيار 12 و13 زجاجة Riv+ قبل التصرف فيها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم.



تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.