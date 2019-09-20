ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 65 جرام هيروين في القاهرة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة عدة حملات أمنية مكبرة بالمحافظات، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام - كمية لمخدر الاستروكس وزنت 200 جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 65 جراما – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول بالقاهرة



يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتاجرى المواد المخدرة.