للفقراء مجانا.. أهالي روض الفرج ينظمون معرض أدوات مدرسية

أقام مجموعة من أهالي روض الفرج، بمحافظة القاهرة، شادرا كبيرا يضم كافة المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب، قبل انطلاق العام الجديد، وما يميزه الشادر توزيع الأدوات المدرسية بالمجان على الفقراء والمحتاجين بالمنطقة.



يضم الشادر كراسات وكتب خارجية، أدوات مدرسية، حقائب مدرسية، أحذية، علاوة على مجموعة متنوعة من المعلبات لعمل السندوتشات.



انطلق الشادر منذ أسابيع قليلة، ويستمر حتى بعد بدء العام الدراسي، ويستقبل الأهالي من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، إلا أن الأدوات الموجودة به ليست لكافة الأهالي بالمجان فهي للفقراء والمحتاجين، لكن البيع بأسعار مخفضة.



منذ أن فتح الشادر أبوابه، يتوافد عليه أولياء الأمور، كما أن الأدوات التي يتم بيعها يشترى بها المستلزمات التي تقدم بالمجان للفقراء، علاوة على تبرعات الأهالي والجمعيات الخيرية.

