ضبط 11 شخصًا بحوزتهم 292 طربة حشيش فى الإسماعيلية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة عدة حملات أمنية مكبرة بالمحافظات، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 11 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 292 طربة لمخدر الحشيش وزنت 29،200 تسعة وعشرون كيلو ومائتان جرام، و61 كيس لمخدر الإستروكس وزنت 950 جرامًا، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 650 جرامًا - بندقيتين خرطوش -طبنجة عيار 9مم، و3 طلقات مختلفة الأعيرة، سلاحين أبيض- مبلغ مالي، و12 هاتفًا محمولًا بالإسماعيلية.



يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجري المواد المخدرة.