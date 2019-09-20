مصر تدرس إنشاء محطة تسييل غاز ثالثة.. والإنتاج يخرجها من الظلام

أكدت صحيفة "بيتروليوم إيكنوميست" البريطانية، أن أحد مصانع تسييل الغاز سيعود للعمل بشكل كامل خلال الشهر المقبل، وفقًا لما أعلن عنه تامر عبد السلام كبير مديري التحسين في الشركة المصرية للغاز الطبيعي.



وتابعت أن الإعلان عن عمل المصنع بالكامل يخرج مصر من سنوات الطاقة المظلمة التي بدأت منذ عام 2013، حتى لو كان عمل المصنع لا يعني عمل المصنع الآخر الموجود في دمياط.



وأضافت أن مصر لديها بنية تحتية قوية لتسييل الغاز وتصديره للخارج، ومع الاكتشافات الجديدة، أصبح الأمر قريبا من تحقيق حلم التحول لمركز طاقة، فمصر لا تقوم فقط بتسييل الغاز المستخرج من حقولها ـ بل تعتمد على جيرانها الإقليميين وعلى رأسهم قبرص.



وأشارت إلى أن الأزمة ستكون الازدحام، حيث من المتوقع زيادة الإنتاج المحلي نهاية العام الجاري، بعد وصول الإنتاج من حقل ظهر الذي تديره شركة "إيني" الإيطالية لما يقرب من 3 مليار قدم مكعب يوميًا، كما تبدأ المرحلة الثالثة من مشروع دلتا النيل الغربي لشركة بريتيش بتروليوم.



وأوضحت أنه من الممكن أن تفكر مصر في تدشين مصنع ثالث لتسييل الغاز في إدكو من أجل مواجهة الإنتاج المتزايد سواء محليًا أو إقليميًا، وتجرى الآن مناقشات حكومية من أجل التوسع، وهو ما يعني أن الأمر مازال بعيدا، على الرغم من أنه ممكن تقنيًا.



وأكدت أن السبب وراء ذلك هو الأزمة الكبرى التي تعرضت لها مصر خلال السنوات الماضية بعد نقص إنتاج الغاز وتحويلها من مصدرة إلى مستوردة.