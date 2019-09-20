كورة مباشرة لايف جودة عالية LIVE NOW مشاھدة مباراةالاهلي والزمالك بث مباشر live kora كورة ستار رابط مباشرة جودة عالية السوبر المصري يلا شوت حصري اون سبورت

يترقب عشاق الكرة اليوم لقاء كأس السوبر المصري نسخة 2019 2020 بين العملاقي الاهلي والزمالك، علي استاد برج العرب في الاسكندرية، بعد فشل المارد الاحمر في الوصول الي نھائي كأس مصر وخروجه من دور ال16 علي يد بیرامیدز، فرصته الیوم أمام الفارس الأبیض لتحقیق لقب السوبر المصري.





وقد تُوج المارد الأحمر بالسوبر المصري 10 مرات في تاريخه، بینما الفارس الأبیض حقق اللقب ثلاث مرات في تاريخه، وكأس مصر ھي بطولة تقام بین بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر، يستعد الفريقین الیوم للمباراة متحفزًا في الفوز لتحقیق لقب السوبر، فھل تكون الرابعة للزمالك أم النادى الأھلي سیحققھا وتكون الحادية عشر في تاريخه، ھذا ما سنعرف في مباراة السوبر الیوم عبر موقع الدستور.





تنطلق المواجھة بین فريقي الأھلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة بتوقیت مكة المكرمة، والساعة السابعة بتوقیت القاھرة، والتي ستبث عبر قناة أون سبورت 1 ولم يتم تحديد المعلق الخاص بالمباراة حتي الان..



نحن في موقع الدستور، نسعد بتقديم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاھدة مباراة الأھلي والزمالك مباشر بجودة عالية عبر موقعنا في لقاء الیوم 20 سبتمبر 2019،وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بھذا اللقاء، ونتمي لكم مشاهدة طيبه.