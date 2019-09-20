لايبزج قد يفتقد للعديد من اللاعبين أمام فيردر بريمن

يعيش فريق لايبزج، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" حالة من القلق، في محاولته لمواصلة سلسلة انتصاراته التي بدأها منذ بداية الموسم، ومحاولة تحقيق أول انتصار في تاريخه على أرض فيردر بريمن عندما يلتقيان غدًا السبت.



وتأكد غياب المهاجم باتريك ستشيك ولاعب خط الوسط كيفن كامبل بسبب الإصابة في الكاحل، بينما يكافح مارسيل هالستينبرج للتعافي من إصابة في الفخذ، وغاب إبراهيما كوناتي عن تدريب الفريق بسبب مشاكل في الدورة الدموية.



ويكتنف الغموض موقف المهاجم يوسف بولسن، خاصة وأن زوجته تستعد للولادة، وقال جوليان ناجلسمان مدرب الفريق في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إنها حامل وتم تحديد موعد الولادة. لا يجب أن نضخم الأمور، بالتأكيد هناك المزيد من الأشياء المهمة في الحياة أكثر من مباراة كرة قدم".



وربما يشارك ماتيوس كونها بدلا من بولسن، في حالة غيابه.



ويعاني أيضا فريق بريمن من العديد من الإصابات ولكن الفريق لم يكن صيدا سهلا لفريق لايبزج من قبل، حيث خسر فريق لايبزج مباراتين وتعادل في مباراة في آخر ثلاث جولات.



وكان أداء ماجلسمان أفضل قليلا، حيث فاز في مباراة واحدة فقط في آخر خمس زيارات له مع فريقه السابق هوفنهايم.



وقال ناجلسمان: "لم نفز في بريمن من قبل، ولكننا نريد تغيير هذا، شعوري الدفين أننا سنحقق الانتصار غدا".