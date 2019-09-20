الصين: مستعدون لتنسيق الجهود مع الأطراف المعنية بأفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" إن أفغانستان تمر حاليا بمرحلة حرجة، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد بلاده لتنسيق وتعزيز الجهود مع الأطراف المعنية لتحقيق المصالحة الوطنية والسلام هناك.



جاء ذلك في تصريح لمتحدث الخارجية الصينية اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على توقف المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وتزايد أعمال العنف والتفجيرات مؤخرا؛ ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والمصابين.



وأضاف شوانغ: أن أفغانستان تمر حاليا بمرحلة حرجة والصين تعارض وتدين الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتؤيد جميع الجهود والتدابير التي تفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان"، لافتا إلى أن الصين على استعداد لتعزيز التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المعنية في أفغانستان والعمل معا لتحقيق المصالحة الوطنية والسلام هناك في أقرب وقت ممكن".