تفاصيل إنشاء شركة لإدارة "الجر الكهربائى" باستثمارات تصل لـ7 مليارات جنيه

كشف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، الدكتور عصام والي، عن طرح شركة خاصة لإدارة خطوط المترو الجديدة التي يتم إنشاؤها، وكذلك مشروعات المونوريل ومشروعات ترام الرمل وقطار أبوقير، وذلك كل مشروعات الجر الكهربائي الأخري المفترض تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تشكيل الشركة.



وتابع "والي"، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن الشركة ستكون بالتعاون بين مستثمرين أجانب ورجال أعمال مصريين، وستتولي وزارة النقل المصرية، الإشراف على الشركة، موضحًا أن الإدارة في الشركة ستعمل بالنظام الاقتصادي الاستثماري، وليست لها علاقة بحملة الأسهم، فسيكون هناك فصل بين الملاك والإدارة لتخطي القواعد، وإنشاء الشركة بالتعاون مع مجموعة من الجهات المعنية بالأمر، ومنها "الإسكان، المالية، هيئة المجتمعات العمرانية، شركة العاصمة، بنك الاستثمار" وذلك للتنسيق لبدء عمل الشركة خلال الأشهر المقبلة قبل نهاية 2019.



وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن إجمالي استثمارات الشركة سوف تبلغ نحو ما يقرب من 7 مليارات جنيه، موضحا أن توفير شركة خاصة لإدارة خطوط المترو الجديدة سوف يساعد بشكل أساسي في تعظيم الاستفادة من تلك الخطوط الجديدة، وسيساعد في فصل الملكية عن التشغيل عن الإدارة، وكذلك الصيانة، وهو ما سيعود بالنفع على مصلحة المترو، قائلًا: "لا يمكن أن تقوم جهة واحدة بكل الأمور".



وأشار إلى أن إنشاء الشركة يعود إلي توجيهات القيادة بشأن الاهتمام بتوطين الصناعة المصرية في مصر وذلك من خلال التصنيع أو التشغيل أو الإدارة، وذلك بمواكبة كل ما هو جديد فى عالم التشغيل والإدارة حتي لا تتأثر الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.