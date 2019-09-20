قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون لمكافحة الجريمة بشتى صورها.



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 40 قطعة سلاح نارى بحوزة 38 متهما، منها 4 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش و10 طبنجة و22 فرد محلى و4 خزن متنوعة و82 طلقة مختلفة الأعيرة و241 قطعة سلاح أبيض.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.