خبير طرق: الدول تنهض بوجود شبكة طرق قوية (فيديو)

أكد الدكتور محمد رضا، خبير الطرق، أن منظومة الطرق منظومة كاملة وشاملة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي منها هو جذب المستثمر الأجنبي.



وشدد "رضا"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، على أن الدول تنهض بوجود شبكة طرق قوية، مشيرًا إلى أن التطور الاقتصادي الذي حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية كان سببه الرئيسي شبكة الطرق الجيدة لديهم.



وأوضح "رضا"، أن التركيز على تطوير شبكة الطرق كان ضروريًا للنهوض بالاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن معدلات الحوادث في مصر من أعلى المعدلات على مستوى العالم.