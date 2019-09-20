الصين تؤكد احتجاز أحد طياري "فيديكس"

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، احتجاز أحد طياري شركة "فيديكس" الأمريكية للشحن الجوي والذي ضبط وهو يحاول نقل صندوق من الخرطوش الهوائي عبر الحدود.



وأضافت الوزارة أنه جرى إلقاء القبض على الطيار الأمريكي، أمس الخميس، في مطار دولي بمدينة جوانجتشو، جنوبي البلاد، فيما كان يستعد لصعود طائرة متجهة إلى هونج كونج.



وقال المتحدث باسم الوزارة، جينج شوانج، "بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من الأطراف ذات الصلة، فإنه في صباح 12 سبتمبر، ضبطت جمارك مطار جوانجتشو بايون صندوقًا يشتبه أن بداخله خرطوشًا هوائيًا، إجمالي 681 خرطوشًا، في حقائب راكب أمريكي كان في سبيله لمغادرة الصين.. وتبين من خلال التحقيق أن الراكب يعمل طيارًا لدى فيديكس".



وقال جينج إن الطيار، وهو كولونيل سابق في سلاح الجو الأمريكي، كان دخل الصين في اليوم السابق كمساعد لقائد طائرة شحن تابعة لفيديكس.



وأكدت فيديكس لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلقاء القبض على أحد طياريها في الصين، ثم الإفراج عنه بكفالة في وقت لاحق.



وقال جينج إنه يشتبه في قيام الطيار بتهريب أسلحة وذخيرة، وإنه قد خرج بكفالة بانتظار مثول للمحاكمة، وأضاف أن السلطات الصينية تتواصل مع القنصلية الأمريكية العامة في جوانجتشو.



ويأتي القبض على الرجل فيما تتهم بكين واشنطن بإثارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج.



وسقطت فيديكس للشحن السريع في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وكانت الشركة اعتذرت في يونيو بعدما أخطأت خلال عملية توصيل بعض طرود خاصة بشركة هواوي الصين، وإعادة هاتف ذكي ماركة هواوي كان متجهًا إلى الولايات المتحدة، إلى الشخص الذي أرسله في بريطانيا.