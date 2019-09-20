تمكنت مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط شخصين بالجيزة وبحوزتهما 10 قطع أثرية.



وأكدت تحريات ومعلومات مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص سمكرى سيارات – ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم حال قيادته سيارة بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام وبصحبته أحد الأشخاص - مقيم ببنى سويف - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية تبديد وسبق اتهامه فى قضية سرقة مسكن وضبط بحوزتهما 10 قطع أثرية منها رأس تمثال من الحجر الجيري يرجع للعصر الرومانى وجزء من أسفل تمثال من الحجر الجيري يرجع للعصر الفرعونى لوحة من الرخام ترجع للعصر الروماني تمثال صخري لرجل وسيدة يرجع للعصر الرومانى وقطعة من الفخار عليها بعض الرسومات ترجع للعصر الإسلامى وصدرية من الفيانس ترجع للعصر الفرعونى ومجموعة من الخرز ترجع للعصر الفرعونى وعقدين من العقيق ترجع للعصر الإسلامى وقطعة من الحجر الجيرى ترجع للعصر الفرعونى وتمثال يرجع للعصر الفرعونى وطبنجة عيار 9م، وخزينة بداخلها 10 طلقات نارية من ذات العيار.



وبمواجهة الأول اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الإتجار فيها والتربح من بيعها، والسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع، وبمواجهة الثانى اعترف بعلمه للحيازة ومعاونة الأول فى ترويجها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.