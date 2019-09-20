الأنبا سوريال يبدأ زيارة رعوية للكنائس القبطية بروسيا

بدأ مساء أمس نيافة الأنبا سوريال اسقف مساعد لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية زيارة رعوية إلى دولة روسيا، ويرافقه خلالها عدد من أساقفة الكنيسة وهم الأنبا كيرلس والأنبا ابراهام من إيبارشية لوس انجلوس.



ويقوم وفد الأساقفة بزيارة العديد من الكنائس والأديرة من الكنيسة الارثوذكسية الروسية خلال فترة تواجدهم بروسيا.



وكان قد اختتم وفد كنسي أخر زيارته إلى روسيا من مصر يرأسه الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي والأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ويأتي ذلك في إطار تبادل العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية.



واحتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية في منتصف الشهر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الاربعاء والجمعة أسبوعيا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.