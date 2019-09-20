وزير الأوقاف ومفتي الديار يشاركان البحيرة الاحتفال بعيدها القومي

استقبل محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية، وذلك لأداء شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرةً من مسجد ناصر بمدينة دمنهور، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.



في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر.



هذا وهنأ وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية المحافظ وشعب البحيرة، راجين من الله دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والأزدهار لمحافظة البحيرة ومواطنيها.



كما أكد محافظ البحيرة أنه وبمناسبة تلك الذكرى التاريخية التي تصدى فيها الأجداد من شعب البحيرة العظام للعدوان الخارجي على مصر، والذي طالما كان مترصدًا بمصرنا الغالية على مدار تاريخها، فإننا نشهد وقوف الأحفاد ضد الأحقاد والمؤامرات الداخلية والخارجية بكافة أشكالها ووقوفهم خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية.



حضر الاستقبال الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أشرف عبدالسلام مساعد مدير أمن البحيرة، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف.